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Мирът в Близкия изток: Какво съдържа меморандумът между САЩ и Иран?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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По света
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Белият дом опроверга информацията за 300 милиарда долара американски инвестиции в Иран

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Според медийни съобщения меморандумът между Техеран и Вашингтон обхваща прекратяване на бойните действия на всички фронтове и премахване на военноморската блокада от страна на Съединените щати. Техеран ще отвори Ормузкия проток и ще може да продава петрол свободно.

Сред точките в меморандума са още прекратяване на всички действащи американски санкции и обещание на Техеран да не произвежда ядрени оръжия. Белият дом обаче опроверга информацията за 300 милиарда долара американски инвестиции в Иран. Доналд Тръмп нарече споразумението неокончателно и отправи заплахи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това е меморандум за разбирателство. Ако не ми хареса, ще се върнем към атаките и бомбардировките срещу тях. Ако не се държат добре, бомбите отново ще паднат над главите им.“

Според управителя на Иранската централна банка меморандумът ясно определя задълженията на Съединените щати по отношение на размразяването на иранските активи. Междувременно Иран заплаши Израел с ответни действия, ако израелските сили продължат ударите си в Южен Ливан.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „Важното, което искам да подчертая , е, че според нас има две страни по този меморандум – едната страна са Америка и Израел, а другата страна са Иран и Хизбула. Може би най-важният въпрос в меморандума е обявяването на незабавно и окончателно прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан.“

Меморандумът ще бъде подписан в петък на церемония в швейцарския курорт Бюргенщок.

#Абас Арагчи #Доналд Тръмп #САЩ #Близък изток #Иран

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