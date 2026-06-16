Доналд Тръмп: Иран никога няма да има ядрено оръжие

Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Техеран за край на войната предвижда Иран никога да няма ядрени оръжия. Американският президент отбеляза, че мирните договорености навлизат във втори етап, но не даде подробности. Според Тръмп пълното съдържание на договореното може да бъде съобщено след церемонията по подписването, насрочена за петък в Швейцария. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс не изключи Тръмп да даде подробности и по-рано. Засега се знае, че договореното удължава примирието с още 60 дни. Иранската страна потвърди, че в петък в Швейцария, след подписването, започва нов кръг от преговори между Съединените щати и Иран за окончателно мирно споразумение.

Абас Арагчи - външен министър на Иран: „Във финалното споразумение ще бъдат взети решения по ядрените въпроси и вдигането на санкциите и ще постигнем всеобхватно окончателно уреждане."

Доналд Тръмп увери, че след подписването в петък Ормузкият проток ще бъде напълно отворен. От Франция той отхвърли твърдения на иранската страна, че договореното предвижда възстановяване на Иран и вдигане на санкциите.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Имаме справедливо и добро споразумение. Впрочем, не инвестираме никакви пари в Иран. Подобни слухове са смехотворни. Нямаме задължение да инвестираме някакви пари в Иран."

Съединените щати обявиха също, че изтегляне на Израел от Ливан не фигурира в споразумението. Доналд Тръмп обаче отново критикува Израел заради удари в Ливан.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Не трябва да разрушаваш жилищен блок всеки път когато издирваш някого. Предложих на Израел да остави Сирия да се погрижи за Хизбула. Защото честно казано, мисля, че те се справят по-добре в това отношение."

Политиката продължава да съпътства и представянето на иранския национален отбор на Световното по футбол. Тримът завърши наравно два на два първия си мач с Нова Зеландия. Иранската диаспора в Съединените щати е разкъсвана между националнана гордост от присъствието на страната на световната спортна сцена и гнева от кървавото потушаване на антиправителствените протести в Техеран.

Зина Монджазеб: „Тук сме заради играчите, единствено заради тях, за да ги подкрепим. Изобщо не сме тук, за да подкрепим режима." Надери Ализадех: „Президент Тръмп, казахте, че помощта е на път. Къде е вашата помощ? Очакваме я. Не се споразумявайте с режима. Много благодаря, приятен ден."

Националният селекционер на Иран Амир Галеноей се оплака, че съставът му е най-подтисканият на Мондиала. Той посочи, че вместо да останат в Лос Анджелис през нощта за възстановяване след мача, хората му са получили нареждане веднага да се качат на самолета за полет до базата им в Мексико.