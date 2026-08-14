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Ормузкият проток остава блокиран

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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САЩ преразглеждат ядрената си стратегия и обмислят потенциална употреба на ядрено оръжие с цел възпиране и стабилност. Това заяви зам.-министърът на отбраната Елбридж Колби.

Преди дни той коментира, че новата ядрена стратегия на Вашингтон може да включва използването на тактически ядрени оръжия с малък обсег, в случай на регионална война с Китай или Русия.

Междувременно - противоречиви остават твърденията относно Ормузкия проток, над който както САЩ, така и Иран твърдят, че имат пълен контрол. Базирана в Абу Даби петролна компания обяви, че два нейни танкера са били поразени в протока. От Техеран заплашиха САЩ, че ако исканията им не бъдат изпълнени, са готови да преминат към активни бойни действия.

#Ормузкият проток #блокиран

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