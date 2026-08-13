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Иран отхвърли твърдението, че САЩ упражняват „пълен контрол“ над Ормузкия проток

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оон започва евакуация ормузкия проток 000 блокирани моряци
Снимка: БТА
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Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват „пълен контрол“ върху Ормузкия проток.

Многократните публикации на американски представители в социалните медии за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в „Екс“ новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. „Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран“, написаха оттам. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за връщане към изпълнението на временното споразумение, договорено през юни.

#САЩ -Иран #Ормузкият проток

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