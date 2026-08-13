Иран отхвърли твърдението, че САЩ упражняват „пълен контрол“ над Ормузкия проток

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват „пълен контрол“ върху Ормузкия проток.

Многократните публикации на американски представители в социалните медии за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в „Екс“ новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. „Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран“, написаха оттам. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за връщане към изпълнението на временното споразумение, договорено през юни.