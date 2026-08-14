Ситуацията в Трявна след взривовете: Частично бедствено положение в района на завода за боеприпаси

Частично бедствено положение е обявено в района на Белица. Целта е след взрива в склада за боеприпаси районът да бъде щателно претърсен за отломки и невзривени изделия, както и да бъде гарантирана безопасността.

Вчера на място започнаха първите огледи на разследващите. На място работят експерти от Следствения отдел на Окръжна прокуратура – Габрово, а на този фон, по време на кризисния щаб в Община Трявна, беше взето решение в района да бъде обявено частично бедствено положение.

Денчо Минев, кмет на Община Трявна: "След анализ на постъпилата информация от всички органи – от МВР, „Енерго“ и ВиК, получихме информация, че следва да продължат действията, които са извън площадката. Искаме да дадем пълна сигурност, че районът може да бъде обезопасен. Следва да се въведе частично бедствено положение само в периметър от 500 метра от площадката в Белинци, която засяга горска територия. Трябва да се уточни, че по никакъв начин няма да бъде засегнат нормалният живот в община Трявна и в местността Опачковци. На места има останки от боеприпаси, което налага по-нататъшни действия от страна на Министерството на отбраната в лицето на Сухопътните войски и Специализирания отряд за борба с тероризма."

Патрули на полицията и жандармерията са на място, но това по никакъв начин не засяга движението на граждани и туристи, заяви кметът на Трявна. По думите му е имало първоначално замърсяване на въздуха в деня на взривовете.

Денчо Минев, кмет на Община Трявна: "Към момента ситуацията все още се наблюдава. На място беше и главният комисар Александър Джандов, както и местните екипи на пожарната в лицето на господин Пламен Генчев и Стоян Стоянов, които извършиха наблюдение на района. Не можем да кажем, че опасността е напълно отминала, но обстановката е спокойна. Следва обаче районът да продължи да се наблюдава, тъй като понякога нещата се променят за секунди. Температурите и към днешна дата са високи."

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