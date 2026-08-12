След взрива в склад за боеприпаси: Прокуратурата разследва палеж във военния завод край Трявна

Палеж във военния завод край Белица разследва Окръжната прокуратура в Габрово след взрива в склад за боеприпаси. Очаква се най-рано утре проверяващите да могат да влязат на място и да започнат реалните следствени действия. Днес в района на завода имаше контролирано взривяване на боеприпаси, заради което отново беше задействана системата BG-ALERT.

Иван Йоцов бил на работа в склада за тротил в момента на експлозията.

Иван Йоцов: „Чуха се взривове. Усещането е всеки се спасява. Много хора бяха уплашени, имаше хора, които плачат.“

Личните документи, парите и телефоните на хората са останали в завода при евакуацията.

Иван Йоцов: „Много бързо се изнесохме по трасето и оттам ни извозиха с автобуси до завода в Трявна.“

Днес по обяд беше създадена организация те да получат вещите си. Два дни след взрива районът на село Станчов хан и Свирци, докъдето стигна огънят, все още се наблюдава денонощно.

Сашо Станчев – кметски наместник на село Станчов хан: „Станчов хан не се виждаше от този смог от взривовете. Беше нещо страшно, все едно война, все едно взривят бомби.“

Разследващите работят по всички възможни версии за взрива, включително и умишлено запалване.

Тихомир Петков – окръжен прокурор на Габрово: „Допускаме версии за умишлено или непремислено внасяне на огнеизточник, деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия, която следва да бъде изследвана, е и нарушение на охраната и безопасността на труда.“

Днес СОБТ контролирано взриви някои от боеприпасите, които са намерени на място.

старши комисар Илиян Иванов, директор на ОД МВР – Габрово: „Трябва да се извърши и прочистване на самото място, за да се осигури една безопасна работа на екипите, които трябва да извършат процесуално-следствените действия и огледа.“

Последната проверка в склада, в който избухна взривът, е извършена в края на юли и тогава не са открити нарушения.