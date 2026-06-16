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Президентът Илияна Йотова: Ще се направи опит да се премахне ключов текст в доклада за Скопие

Милена Кирова от Милена Кирова
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За държавния глава подпалването на дипоматически автомобили в РСМ е посегателство срещу България.

Подпалени автомобили в Скопие
Снимка: БТА
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Българското външно министерство извика временно управляващият посолството на Северна Македония в София във връзка с палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. Заместник-министърът Христо Полендаков е подчертал, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия.

Полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж за палежа.

Президентът Илияна Йотова определи деянието като посегателство срещу България.

На фона на вандалския акт срещу нашата мисия в Скопие, Европейският парламент в Страсбург дебатира доклада за напредъка на Северна Македония по пътя ѝ към членство в Европейския съюз.

Забързан, върви по пътното платно, вади бутилка от найлонова торбичка, залива колите, пали и бързо се отдалечава.

Това са уловили камери в Скопие в района на инцидента с българските дипломатически автомобили.

Полицията в Югозападната ни съседка разпространи кадрите и отчете: арестуван е 44-годишен мъж. Открити са и дрехите, които е носил. Българският президент осъди палежа.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Подпалването на дипломатически автомобили - това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България."

Президентът Илияна Йотова алармира,че е получила притеснителни сигнали от Страсбург.

Илияна Йотова, президент на Република България: "В последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия и по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европйско законодателство."

Европейският парламент в Страсбург днес дебатира, а утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз.

#подпалени автомобили #в Скопие #президентът Илияна Йотова #доклад #дебат

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