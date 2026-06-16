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Полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство

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Снимка: БГНЕС
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Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония.

Мъжът е с инициали И.Д. и е от Скопие. Открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут.

България също осъди най-остро този демонстративен акт на агресия. Вчера министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Той е информирал Петрова, че компетентните институции предприемат мерки за пълно изясняване на случая. Президентът Илияна Йотова също осъди палежа.

#нападение в Скопие #запалени коли #заподозрян #нападение

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