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Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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пазарите реагират петролът поевтинява търговци прогнозират спад горивата
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Новината отвъд Океана веднага се отрази на цените на петрола - сорт Брент падна на най-ниските си нива от три месеца - под 83 долара за барел. И въпреки оптимзма на пазарите - Суровият петрол обаче остава с десетина долара по-скъп от преди началото на войната. А какво очакват търговците у нас? Браншът направи прогноза, ако Ормузкият проток остане отворен, цените на масовите горива да се изравняват отново и да паднат на нивата от миналото лято - средно 1.30 евро за литър.

На път към морето Живко зарежда резервоара си до горе - почти 55 литра, и макар горивата да са по-евтини с няколко цента в сравнение с последни седмици, той ги намира за завишени.

Живко, шофьор: „Ето виждате за колко пари съм заредил сега - за 90 евро. Това е пълно до горе.“

Той планира 6-дневна почивка, но чак като зарежда на връщане би трябвало да усети поевтиняването на горивата. От бранша казват, че по-ниските цени на борсите няма как да се усетят веднага на колонките у нас, защото търговците зареждат на цени една седмица назад.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива: „Мисля, че до края на месеца ще виждаме почти навсякъде в България цени под 1.50 на светлите горива. Предполагам цените ще бъдат изравнени тогава - около 1.46-1,47 нещо от сорта, ако всичко се задържи така както днес и днешната новина, и няма някаква промяна.“

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на търговците, производителите и вносителите на горива: „Много е вероятно до края на годината да виждаме цените, които бяха миналата година - 1.30. И бензинът, и дизелът, знаете, тогава бяха до 1.20-1.30, казвам обърнати в евро.“

През април и май дизелът стигна почти 1.80 евро. За сравнение - точно преди година беше 1.21 цента, такава беше и цената на бензина. Председателят на Българската петролна и газова асоциация очаква суровият петрол да се задържи около днешната стойност от 83 долара за барел и изброи два фактора.

Cвeтocлaв Бeнчeв, пpeдceдaтeл нa Бългapcĸaтa пeтpoлнa и гaзoвa acoциaция: „От една страна трябва да видим за колко време ще бъде реално отворен Ормузкият проток, кога наистина ще тръгнат корабите, и на второ място кога ще тръгнат да се пълнят отново резервите, които бяха изразходвани. След тази криза вече големите търговци на суров нефт вероятно ще сложат т.нар. допълнителна премия, която вероятно ще включва риска от нови проблеми на международната сцена.“

По време на конфликта цената на сорта Брент достигна пик от около 120 долара.

Cвeтocлaв Бeнчeв, пpeдceдaтeл нa Бългapcĸaтa пeтpoлнa и гaзoвa acoциaция: „Краят на годината е периодът, в който наистина ще разберем дали ще се върнем на цените около 60-55 долара за барел. Все пак трябва да отбележим, че цените на горивата в страната тръгнаха надолу.“

Николай, шофьор: „Съвсем леко на този етап, но още не бързам да кажа, защото постоянно варират цените. Сега заредих на 1.49. Пътувам постоянно, по два пъти в месеца зареждам по 60 евро. Т.е. всеки месец по едни 30 евро нагоре ми се е вдигнала цената на горивото.“

И националната статистика отчита леко поевтиняване при дизела и увеличение при бензина през май в сравнение с април.

#Ормузкият проток #на горивата #поевтиняване #петрол #цени

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