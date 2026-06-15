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Среща на върха на Г-7 в Евиан: Украйна и отварянето на Ормузкия проток са сред темите

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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среща върха евиан украйна отварянето ормузкия проток сред темите
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Часове след като мирното споразумение между САЩ и Иран беше обявено, лидерите на страните от Г-7 се включват в срещата на върха във френския курорт Евиан на брега на Женевското езеро. Проблемите пред световната търговия, войната в Украйна и отварянето на Ормузкия проток са част от темите, които ще бъдат обсъдени на форума до сряда.

От мирното споразумение с Иран до зависимостта от китайските редки метали - в рамките на три дни геополитиката ще заеме централно място на срещата на Г-7, която е последна за Еманюел Макрон като президент.
Европейските страни се очаква да насочат вниманието на Тръмп към войната в Украйна, но ще говорят и за подобряването на търговските отношения, развитието на изкуствен интелект и нови икономически партньорства със страни като Индия и Бразилия.

На фона на засилено полицейско присъствие в района на Евиан, срещата на лидерите на САЩ, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Италия и Франция започва с работна вечеря. Утрешната програма е амбициозна: в нея ще участват президентът на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на Египет, Катар и ОАЕ. Франция и Великобритания заявяват готовност да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Готови сме да действаме много бързо. Да изпратим самолети, да изпратим фрегата, да изпратим миночистачи. Нашият самолетоносач „Шарл де Гол“ остава в района и може да бъде разгърнат в рамките на два-три дни.“

В сряда ще бъдат обсъдени темите за търговията и за развитието на изкуствения интелект. Рано днес Тръмп заплаши Франция, че ще наложи 100% мита върху износа ѝ на вино и шампанско, ако страната не премахне данъка върху печалбите на американските технологични гиганти. Макрон напомни, че това не е възможно, защото митата са вече договорени с Европейската комисия като част от търговското споразумение със САЩ.

#отваряне на Ормузкия проток #Евиан #среща на върха на ЕС #Украйна

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