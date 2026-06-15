БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците"
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

52 задържани и засега 16 обвиняеми е равносметката от мащабната акция на СДВР и ГДБОП срещу групата на "Калашниците" в кв. "Ботунец" и столицата.

Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София: "По двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени две лица към наказателна отговорност и са задържани за срок до 72 часа. Те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде и са едва ли не недосегаеми. Не са недосегаеми."

Николай Николаев, прокурор в СРП: "По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления: трафик на хора, има престъпления, свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление: систематично даване на помещение за развратни действия."

главен комисар Мартин Златков, директор на ГДБОП: "Основната линия, по която се работи в момента, това е трафик на хора с цел сексуална експлоатация."

#Калашниците # ГДБОП #СДВР #акция #обвинения #СГП

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
1
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
2
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
3
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
4
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
5
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Сигурност и правосъдие

След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи
5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на "Капитан Андреево" 5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:22 мин.
Протест в Пловдив с искане за справедлива присъда по делото за загиналото семейство при катастрофа на Околовръстното Протест в Пловдив с искане за справедлива присъда по делото за загиналото семейство при катастрофа на Околовръстното
Чете се за: 03:00 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща
Чете се за: 06:50 мин.
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР) МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
Чете се за: 02:30 мин.
Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата повдигна обвинения на двама за изнудване и заплахи
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
По света
5 кг златни накити за над 700 000 евро задържаха митничари на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ