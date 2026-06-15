52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците"

52 задържани и засега 16 обвиняеми е равносметката от мащабната акция на СДВР и ГДБОП срещу групата на "Калашниците" в кв. "Ботунец" и столицата.

Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София: "По двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени две лица към наказателна отговорност и са задържани за срок до 72 часа. Те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде и са едва ли не недосегаеми. Не са недосегаеми."

Николай Николаев, прокурор в СРП: "По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления: трафик на хора, има престъпления, свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление: систематично даване на помещение за развратни действия."

главен комисар Мартин Златков, директор на ГДБОП: "Основната линия, по която се работи в момента, това е трафик на хора с цел сексуална експлоатация."