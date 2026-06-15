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Забавеният ремонт на дигата край село Николово застрашава тренировките по кану-каяк и гребане

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Чете се за: 02:57 мин.
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Готовност за протест в Русенско заради забавен ремонт на дигата край местността „Липник“. Ниското ниво на водата поставя под въпрос подготовката на над 100 състезатели по кану-каяк и академично гребане, а алтернатива засега няма.

Повече от шест месеца след аварията на дигата и евакуацията в село Николово проблемите остават. Освен сигнали за мъртва риба, ниските води и обраслите участъци създават риск от инциденти. Акваторията на водоема е намаляла почти двойно – от близо 1500 на около 700 метра.

Габриела Дончева: "Дистанцията ми е много къса и аз нямам правилната подготовка."

Константин Велков, треньор в клуба по кану-каяк: "В края вече, водата е 50-60 см. Греблата се забиват долу в дъното. Едно загребване в дъното, и детето пада във водата."

От Община Русе заявиха, че езерото не се източва, а се поддържа на едно ниво, като те са се противопоставили на искането за обем "мъртво ниво".

Борислав Рачев, зам.-кмет на Русе: " Да, наясно сме, че изтървахме един период, един сезон на снеготопене и на валежи, който можеше да допълни нивото на езерото, но при едно доскорошно служебно правителство, писмата, които ние изпращахме до министъра на икономиката, оставаха някъде на заден план."

Инж. Здравка Величкова, зам.-кмет на Русе: "Сметката, която беше направена преди да се кандидатства за финансиране пред Комисията по бедствие и аварии, беше около 11 милиона лева, говорим преди 1 януари. Бяха отпуснати 1 милион. С този 1 милион можеше да бъде направен само инвестиционен проект."

От общината допълват, че геоложките проучвания показват устойчивост на дигата и при спазване на ограниченията няма риск за преминаващите. Въпреки това, родители, състезатели, треньори, рибари и жители на Николово вече подготвят подписка и протест. Те настояват за незабавни действия по ремонта и укрепването на язовира.

Евгени Недев, директор на Спортното училище „Майор Ат. Узунов" в Русе: "Гражданите искат спешни действия от страна на Община Русе за разрешаване на вдигане на нивото."

Спортистите се надяват на по-бързо решение на проблема и безопасни условия във водата.

#Николово #Русенско #гребци #дига

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