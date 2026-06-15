БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
12:18, 15.06.2026
Чете се за: 07:30 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
10:52, 15.06.2026
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
09:28, 15.06.2026
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
08:52, 15.06.2026
Чете се за: 00:57 мин.
ЗАПАЗЕНИ
ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 15.06.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 15.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:00, 15.06.2026
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между...
10:35, 15.06.2026
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на...
09:58, 15.06.2026
Иран най-накрая може да си отдъхне
09:50, 15.06.2026
Смелчаците от Кабо Верде
09:44, 15.06.2026
Протест в Пловдив с искане за справедлива присъда по делото за...
09:25, 15.06.2026
Готовност за протест в Русенско заради забавен ремонт на дига в...
09:15, 15.06.2026
ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
2
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
3
Кюрасао - най-малката държава, участвала на световно първенство
4
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
5
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
6
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 14.06.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 13.06.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 13.06.2026
Спортни новини 13.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 13.06.2026
Спортни новини 12.06.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.06.2026
Спортни новини 12.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.06.2026
Спортни новини 10.06.2026 г., 20:20 ч.
20:20, 11.06.2026
Реклама
Водещи новини
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между...
12:00, 15.06.2026
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите
10:35, 15.06.2026
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Българин е задържан в Солун по подозрение в шпионаж с дрон
11:21, 15.06.2026
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща
09:10, 15.06.2026
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Поне 9 загинали при поредните руски удари в Украйна
07:28, 15.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Страните от Г-7 ще обсъждат мира между САЩ и Иран и войната в Украйна
06:58, 15.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Защо с изграден трафопост в с. Горно Хърсово нямат ток?
07:43, 15.06.2026
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ще има ли Пловдив редовен градски транспорт?
08:14, 15.06.2026
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ