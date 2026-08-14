БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 14.08.2026 г., 22:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Още

Трагедия в колоезденето: 19-годишният Финли Тарлинг загина по време на Обиколката на Португалия
Трагедия в колоезденето: 19-годишният Финли Тарлинг загина по време на Обиколката на Португалия
Сестри Стоеви се подготвиха в Индия за атаката на световното първенство Сестри Стоеви се подготвиха в Индия за атаката на световното първенство
Чете се за: 02:20 мин.
Световни звезди на маунтинбайка останаха впечатлени от Витоша преди европейското първенство Световни звезди на маунтинбайка останаха впечатлени от Витоша преди европейското първенство
Чете се за: 02:15 мин.
Ангелина Мелникова покори европейския връх в многобоя, българките останаха извън финалите Ангелина Мелникова покори европейския връх в многобоя, българките останаха извън финалите
Чете се за: 02:27 мин.
Спортни новини 13.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.08.2026 г., 20:50 ч.
ФИА и Световната федерация по танцов спорт премахнаха ограниченията за руснаци ФИА и Световната федерация по танцов спорт премахнаха ограниченията за руснаци
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ