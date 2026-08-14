Световни звезди на маунтинбайка останаха впечатлени от Витоша преди европейското първенство

Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане беше официално открито с церемония във финалната зона на писта "Витошко лале“. В събота и неделя Витоша ще се превърне в арена на едно от най-мащабните и зрелищни събития в екстремните спортове у нас през годината.

Приветствия към състезателите и гостите отправиха заместник-кметът на София Георги Клисурски и организационният секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта“ Анатоли Илиев. Те пожелаха успех на участниците и организаторите и акцентираха върху усилията за създаване на повече възможности за спорт и туризъм и по-добър достъп до природата около столицата.

Още преди същинската битка част от водещите маунтинбайкъри в света направиха първите си тестови спускания по тренировъчните трасета. Състезателите останаха впечатлени от Витоша и възможностите, които планината предлага за практикуване на планинско колоездене.

Общо 310 състезатели от 26 държави ще участват в шампионата. Те ще премерят сили по трасето „Витошко лале“, което е с нова финална отсечка, изградена според международните стандарти на Европейския колоездачен съюз (UEC) и Международния колоездачен съюз (UCI) за надпревари от най-висок ранг.

Програмата предвижда квалификациите да се проведат в събота, а голямата битка за европейските титли е в неделя, когато финалите започват в 12:00 часа.

Организаторите са помислили и за зрителите, като по протежението на трасето ще има специално обособени зони, от които феновете ще могат да наблюдават най-техничните и атрактивни участъци от спусканията.

Европейското първенство се организира съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз, с домакинството на "Витоша ски“ АД и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта“.







