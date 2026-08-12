Йордан Александров и Кевин Пенев: България има шанс за Топ 13 в Загреб

Броени дни преди европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб българският мъжки национален отбор е в последния етап от подготовката си. Сред най-опитните състезатели в състава са Йордан Александров - многократен медалист от Световни купи, и Кевин Пенев - участник на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и също медалист от Световни купи.

Двамата ще имат важна роля в отборната надпревара. Александров ще играе на успоредка, висилка, кон с гривни и халки, след като заради проблем с ахилеса се отказа от участие на земя и прескок. Пенев пък разшири програмата си в последния месец и ще се опита да помогне на отбора на повече уреди.

„Най-важното е да сме здрави. Подготовката мина доста добре. Вече сигурно един месец всеки ден правим по две контролни. Практикуваме това, което ще бъде на състезанието. Надяваме се следващата седмица да сме на топ ниво“, заяви Александров.

Опитният гимнастик е категоричен, че неговата задача е да даде максимума на четирите уреда, на които ще участва.

„Гледам да помогна на тима с чисти изпълнения. За нас най-важно е представянето в отборната надпревара, така че се надяваме на топ 13 и на шанс за Световното първенство. Единственото, което можем да направим, е всички, които играят на три-четири уреда, да изпълнят съчетанията си по най-чистия начин и с възможно най-малко грешки. В крайна сметка това е най-важното в отборното състезание“, добави той.

Кевин Пенев се завърна в България след подготовка в САЩ. Участникът на Олимпиадата в Париж 2024 първоначално е планирал участие само на три уреда, но желанието да помогне на отбора в битката за квота го е накарало да промени плановете си.

„Започнах да играя многобой преди около един месец. Първоначално щях да играя само на три уреда, но искам да помогна на отбора и поне да вземем квота за Световното. Заради това започнах да играя на всичко. Опитвам се да помогна колкото мога. Целта е да имаме по-високи оценки на по-силните ми уреди, а другите да допълват. Опитваме се да бутнем земята колкото можем, прескок, кон, а на другите да играя по-лесно,“ коментира Пенев.

Той обмисля и по-трудно съчетание на земя: „На земя ще опитам да играя по-трудно. Зависи как ще върви в понеделник и ще помислим оттам.“

За Кевин Пенев първенството в Загреб ще бъде първото голямо състезание без брат му Еди, който дълги години беше негов партньор и опора.

„Говорим всеки ден, пишем си, пращаме си видео и такива неща. Това ми помага толкова много през годината. Още тренира в залата. Сега работи в нашата зала и се опитва да стане треньор на женската програма в колежа в Щатите“, разказа националът.

Според Пенев, прогресът на българския отбор през последните години дава основание за оптимизъм.

„Мисля, че имаме шанс да станем 13-и. Преди две години бяхме 24-и, миналата година бяхме 14-и. Ако правим всичко както трябва, ще имаме шанс“, коментира той.

За Йордан Александров отборната квота е основната цел, но той не крие и желанието си България да има представители във финалите на отделните уреди.

„Всеки иска да играе на Световно първенство. Това е най-големият форум след Олимпиадата. Така че се надяваме да имаме и отборна квота - това е целта. Важното е първо да си изиграем съчетанията добре, а финалите после ще дойдат“, каза Александров.

България вече има индивидуална квота за Световното първенство чрез Давид Иванов на кон с гривни. В Загреб обаче погледите ще бъдат насочени към цялостното представяне на мъжкия отбор и възможността той да се изкачи още по-нагоре в европейската гимнастика.