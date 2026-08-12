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Добромир Карамаринов: Специалистите предричат, че Божидар може да се доближи до рекорда на Майк Пауъл

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Лека атлетика
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Успехите на Саръбоюков се дължат на неговата мотивация и това, че той иска да бъде голям атлет, заяви президентът на Европейската атлетика специално за БНТ.

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Добромир Карамаринов предрече добро бъдеще на Божидар Съръбоюков. Президентът на Европейската атлетика смята, че състезателят в скока на дължина, който само преди по-малко от 24 часа спечели бронз на европейското в Бирмингам, може да се доближи до световния рекорд на Майк Пауъл от шампионата в Токио през 1991 година. Това предвиждат специалистите, които отчитат резултатите на българина.

Пред БНТ Карамаринов също така говори за потенциала, с който разполага българинът.

„Разбира се, че съм доволен от това, което видях от Божидар Саръбоюков. Състезанието беше драматично, което е добре за публиката. Разговарях с него, разбира се, че има леко разочарование, но съвсем леко, защото ако гледаме резултатите през този сезон, и Милтиадис Тентоглу, и Зимон Еамер имат по-добри резултати от него. Той е с трети резултат, плюс това конкуренцията наистина беше огромна, даже не броим контузията на Матия Фурлани по време на квалификацията. Той дойде контузен и недостатъчно възстановен, но това е олимпийският шампион. В тази дисциплина се очаква резултатите да се покачат, защото конкуренцията е огромна. Постижението на Божидар е успешно, състезанието беше тежко и с насрещен вятър, който никога не помага в скока на дължина. Той би трябвало да е доволен, ние също, защото потенциалът е в него. Всички световни специалисти, отчитайки качествата и резултатите на другите, смятат, че Божидар е човекът, който би могъл да се доближи до световния рекорд на Майк Паул и дори нещо повече“, бяха първите му думи.

Успехите на Божидар се дължат на неговата мотивация и това, че той иска да бъде голям атлет. Първото условие е именно това – желанието да бъдеш голям атлет. След това са треньорът, средата, условията, но първото е именно това. Божидар в достатъчно мотивиран. Той разбира, че би могъл да бъде в големия спорт, тъй като спортният път на един атлет е лимитиран. Той може да върши всичко друго на по-напреднала възраст, но няма да може да скача по това време. Сега е моментът, за да покаже, че е различен от другите, а той е именно такъв. Божидар е огромен талант и при правилна тренировка, както и достатъчно запазване на мотивацията, която той има, би могъл да бъде атлет, който не само да прославя България, но и такъв за пример в света. Той показва този потенциал и перспектива“, допълни ръководителят.

А на въпрос, свързан с това дали Саръбоюков е за пример на младите, той отговори така:

Това, което показва на стадиона, е едната страна. Другата е да бъде пример и в друго отношение към спорта и живота. Засега предизвикателствата пред младите хора са много и невинаги от добрата страната. Той е на 22 години, ако показва със своето поведение как трябва да бъдат всички действия на такъв млад човек, вече е пример за много хора и не само в България.

Бившият президент на Българската федерация по лека атлетика коментира още Виктория Ангелова на първенството за девойки в Орегон, където спечели титлата в тройния скок.

„Това младо поколение от няколко години наистина показва голям потенциал и вече реализация. Да станеш световен шампион две седмици, след като си станал европейски в своята категория до 18 години, а след това пътуваш до САЩ и да победиш по-големите без да те е страх, показва, че тя има бъдеще. Все пак тя е много млада, тук много зависи от тях. Това, което Божидар е преминал в тази критична възраст, при нея предстои. Пак казвам, най-важното е тя да запази своята мотивация и наистина да бъде това, което. Тя вече демонстрира какво може да бъде, така че трябва да пренесе това нещо и в следващите възрастови групи. Имали сме много световни шампиони при подрастващите и немалко от тях са имали реализация в при мъже и жени, но доста от тях са изчезвали в тази възраст. Виждам, че Българската федерация по лека атлетика сега се старае тази дупка, която се е получавала преди, да бъде запълнена и този преход да бъде сполучлив в тази възраст към мъже и жени. Това, което се показва при юноши и девойки е потенциал. То се оценява и носи гордост за страната, но до някаква степен. Всичко друго е при мъже и жени“, заяви Карамаринов.

Повече от интервюто с Добромир Карамаринов можете да гледате във видеото!

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#Майк Пауъл #Божидар Съръбоюков #Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Европейска атлетика #Добромир Карамаринов

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