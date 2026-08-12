Слънчев уикенд ни очаква, в понеделник става още по-горещо

Предупреждение за опасно горещо време е в сила днес в цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 34 и 38°, в София – около 34°, по Черноморието – между 29 и 32°.

Вятърът ще е слаб, в Източна България – умерен, от североизток. В по-голямата част от страната ще остане слънчево, но над западните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност и още преди полунощ в Северозападна и Централна Северна България ще превали и прегърми. Очакват се и градушки.

След полунощ валежи и гръмотевици ще има главно в северните райони, а утре – на много места в страната, по-интензивни в Южна България. Ще има условия и за градушки. С умерен и силен североизточен вятър ще нахлува по-студен въздух, температурите ще започнат да се понижават и ще бъдат от 26 до 35°, в София – около 29°.

По Черноморието ще бъде много ветровито, с променлива облачност и максимални температури между 25 и 28°.

В планините на много места ще има интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток.

В петък максималните температури ще се понижат с още градус-два.

Ще преобладава слънчево време със следобедни превалявания в източните и планинските райони. В събота и неделя ще бъде слънчево с малка вероятност за валежи, а температурите ще останат почти без промяна.

Слънчево ще бъде и в понеделник, но температурите отново ще тръгнат нагоре.