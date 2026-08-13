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ФИА и Световната федерация по танцов спорт премахнаха ограниченията за руснаци

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Спорт
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Руските състезатели ще могат отново да участват без досегашните рестрикции в международните надпревари

фиа световната федерация танцов спорт премахнаха ограниченията руснаци
Снимка: БГНЕС
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Международната автомобилна федерация (ФИА) и Световната федерация по танцов спорт (УДСФ) премахнаха ограниченията за участие на руски спортисти в международни състезания, съобщава ТАСС.

Руските представители в автомобилния спорт бяха отстранени от международни надпревари от 1 март 2022 година след началото на войната в Украйна. През юли тази година обаче Международният олимпийски комитет прие препоръка за връщането на руските атлети, която беше изпратена до международните федерации, членуващи в олимпийското движение.

Решението не беше възприето от всички спортни организации, но редица федерации постепенно започнаха да премахват въведените ограничения. ФИА и УДСФ вече също се присъединяват към тях.

Вицепрезидентът на Руската автомобилна федерация Виталий Петров потвърди промяната пред ТАСС.

"ФИА сне всички ограничения за нашите спортисти“, заяви Петров.

Световната федерация по танцов спорт също взе решение руските състезатели да бъдат допускани при същите условия като останалите участници.

"Спортистите с руски паспорти ще участват в състезанията на Световната федерация по танцов спорт както всички други спортисти“, се посочва в решението на Президиума на УДСФ.

До този момент руските танцьори имаха право да се включват в международните състезания единствено под неутрален статут.

По-различна беше ситуацията в автомобилния спорт, където ФИА беше наложила пълна забрана за участие на руски състезатели. Ограничението беше и сред причините един от водещите руски рали пилоти Николай Грязин да избере да представлява България на международната сцена.

#Световна федерация по танцов спорт #участие на Русия #ФИА

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