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Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
11:08, 14.08.2026
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09:29, 14.08.2026
Чете се за: 01:32 мин.
ЗАПАЗЕНИ
ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.
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Спортни новини 12.08.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 12.08.2026
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#спортни новини
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09:10, 14.08.2026
Спортни новини 13.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 13.08.2026
Спортни новини 13.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 13.08.2026
Спортни новини 13.08.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 13.08.2026
Спортни новини 12.08.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 12.08.2026
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10:30, 14.08.2026
Чете се за: 21:15 мин.
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