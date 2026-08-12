Предупреждение на Кремъл: Путин заплаши, че ще задържа европейски кораби

Руският президент заплаши, че Русия ще задържа европейски кораби, ако европейските страни започнат да конфискуват руски търговски кораби. Новите санкции, приети миналия месец, позволяват на държавите от ЕС да продават петрол или други товари, иззети от руския „сенчест флот". Путин нарече мерките "пиратство".

Путин отправи предупреждението си от борда на крайцер край остров Сахалин, където руският военноморски флот провежда учения.

Владимир Путин, президент на Русия: „Властите в някои страни, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на корабите на нашите икономически оператори. При това на мирни кораби. И наскоро те стигнаха дотам, че обмисляха възможността за конфискуване на нашите кораби и продажба на имуществото, което са ни откраднали. Това не е нищо друго освен пиратство и грабеж. И ако това започне да се случва на практика, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин.“

Москва ще действа „навсякъде, където сами преценим, че е необходимо и целесъобразно“, добави руският президент. Командирът на руския Тихоокеански флот заяви, че неговите сили са готови да „инспектират и задържат“ чуждестранни кораби.

Няколко европейски държави са прехванали кораби, превозващи руски петрол в нарушение на европейските санкции. Наказателните мерки са насочени срещу ключовия източник на приходи за Кремъл за войната в Украйна. Москва се опитва да заобиколи санкциите с танкери от своя сенчест флот - често стари кораби, които плават под чужд флаг и които биват задържани от държави от Европейския съюз и Великобритания.

Наскоро Швеция реши да предаде на Украйна такъв руски товарен кораб, плавал под фалшив флаг на Гвинея и задържан от шведските военни през март по подозрение, че е превозвал зърно, откраднато от окупираните украински територии. Върховният съд в Стокхолм отхвърли жалбата на компанията собственик да спре предаването.