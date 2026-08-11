Задържаният в Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман се завръща в родината си

Задържаният в Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман тази нощ се завръща в родината си, съобщи президентът Доналд Тръмп. Американският гражданин е бил освободен след разговори с руския лидер Владимир Путин.

„Оценяваме това решение и факта, че Русия не поиска нищо в замяна“, написа американският президент в социалната мрежа „Трут Сошъл“.

Той изтъкна, че свободата на 32-годишния мъж не е резултат от размяна или други отстъпки.

През 2022 г. Робърт Гилман беше осъден в югозападна Русия на четири и половина години затвор за побой над полицейски служител. Впоследствие наказанието беше увеличено на 10 години за посегателства над затворническия персонал. Наскоро Държавният департамент определи Гилман като „несправедливо задържан“.

Сестра му съобщи за сериозно влошаване на здравословното му състояние и призова за спешно освобождаване. Гилман излежаваше присъдата си във Воронеж, на 550 километра южно от Москва, но вече е на борда на американски самолет на път за летище „Дълес“ във Вашингтон, където ще бъде посрещнат от специалния американски пратеник Стив Уиткоф. На борда е и майка му Нина. По време на полета той ще бъде прегледан от четирима лекари. Според американски представители той може да ходи и разговаря и по всичко личи, че е в добро здраве.

Бащата на Гилман, който е руски имигрант в Масачузетс, твърди, че обвиненията срещу сина му са фалшиви.

Според руски медии Гилман-син е ритнал полицай в нетрезво състояние, но бащата твърди, че младият мъж е бил болен и инцидентът е станал случайно.

След завръщането си в Съединените щати освободеният вероятно ще постъпи за лечение в център за рехабилитация в Сан Антонио, Тексас. Той е един от десетте американски граждани, задържани в Русия при различни обстоятелства.

Миналата седмица американската страна е била информирана, че руският президент Владимир Путин се е съгласил да помилва Робърт Гилман по хуманитарни причини.