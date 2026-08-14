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Сестри Стоеви се подготвиха в Индия за атаката на световното първенство

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Петкратните европейски шампионки проведоха интензивен лагер в Гувахати, а като №9 в схемата ще почиват в първия кръг в Ню Делхи

Сестри Стоеви се подготвиха в Индия за атаката на световното първенство
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Стефани Стоева и Габриела Стоева завършиха важен етап от подготовката си за предстоящото Световно първенство по бадминтон. Най-добрата българска двойка при жените проведе тренировъчен лагер в Гувахати, Индия, преди да се насочи към Ню Делхи, където в понеделник започва шампионатът на планетата.

Петкратните европейски шампионки използваха престоя си в Гувахати за интензивни занимания и работа върху детайлите в играта си. Сестрите споделиха, че лагерът им е помогнал да натрупат допълнителна увереност непосредствено преди едно от най-важните състезания за сезона.

"Последните дни в Гувахати, Индия, бяха изпълнени с много тренировки, усилена работа и ценни моменти на корта. Този лагер ни даде възможност да се подготвим по най-добрия начин, да натрупаме още увереност и да работим върху всеки детайл преди Световното първенство“, написаха Стоеви в социалните мрежи.

Българките благодариха и на клуба, играчите и треньорите, с които са работили по време на подготовката си в Индия. Те подчертаха професионализма и атмосферата по време на лагера, а посланието им преди началото на шампионата беше категорично: „Сега е време да дадем всичко от себе си!“

Стефани и Габриела влизат в световното първенство като девети поставени в основната схема, което им осигурява почивка в първия кръг. Българките заемат и деветата позиция в световната ранглиста на двойки жени.

Във втория кръг Стоеви ще се изправят срещу победителките от двубоя между испанките Никол Карула и Кармен Мария Хименес и представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Сингхи.

След края на подготовката в Гувахати фокусът на българския тандем вече е изцяло върху битките в Ню Делхи, където Стоеви ще опитат да пренесат натрупаната увереност от тренировъчния лагер на най-голямата световна сцена.

#световно първенство по бадминтон 2026 г. #сестри Стоеви

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