Ангелина Мелникова покори европейския връх в многобоя, българките останаха извън финалите

Олимпийската шампионка Ангелина Мелникова спечели титлата в индивидуалния многобой при жените на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Рускинята демонстрира стабилност на четирите уреда и завърши надпреварата със сбор от 55.932 точки.

Мелникова получи 13.800 точки на земя, 14.033 на прескок, 14.266 на смесена успоредка и 13.833 на греда, което ѝ беше достатъчно за първата позиция. Сребърното отличие заслужи сънародничката ѝ Анна Калмикова с 54.632 точки, докато французойката Елена Кола допълни почетната стълбичка с 53.966.

Участието на двете руски гимнастички на шампионата беше под въпрос до последния момент. Мелникова и Калмикова първоначално получиха отказ за хърватски визи, но впоследствие документите им бяха издадени и те успяха да пристигнат за първенството.

За 26-годишната Мелникова това е първа европейска титла в индивидуалния многобой. В богатата си колекция тя вече имаше европейски златни медали в отборната надпревара от 2016 и 2018 година, на земя от 2017-а и на смесена успоредка от 2021 година. Рускинята е и олимпийска шампионка с отбора на Русия от Игрите в Токио 2020.

Българските представителки останаха в задната част на класирането и не успяха да намерят място сред финалистките на отделните уреди. Йоана Янкова се нареди 70-а в многобоя с 45.466 точки, непосредствено след нея на 71-ва позиция завърши Никол Стоименова с 45.432, а Кристин Кръстева е 88-а с 40.298 точки.

Сред по-добрите български оценки бяха 12.800 точки на Стоименова на прескок и 10.833 на Янкова на смесена успоредка. В отборната квалификация България зае 27-о място със 137.064 точки, докато Русия оглави подреждането със 164.797.

Европейското първенство в Загреб продължава в петък с надпреварата при девойките. България ще бъде представена от Симона Георгиева и Валерия Хинкова, които ще участват в квалификациите, многобоя и отборното състезание.