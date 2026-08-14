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Трагедия в колоезденето: 19-годишният Финли Тарлинг загина по време на Обиколката на Португалия

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Британският талант претърпя тежък инцидент в осмия етап на надпреварата, организаторите не проведоха церемонията по награждаването

Снимка: Instagram/Finlay Tarling
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Британският колоездач Финли Тарлинг загина на едва 19-годишна възраст след тежък инцидент по време на осмия етап от Обиколката на Португалия.

Уелсецът, който е по-малкият брат на състезателя на Неткъмпани Инеос Джош Тарлинг, участваше в надпреварата с екипа на NSN Development Team. Инцидентът е станал по време на 166,8-километровия етап от Мелгасо до Фафе.

От отбора потвърдиха трагичната новина и изразиха съболезнования към семейството и близките на младия състезател.

"С разбити сърца съобщаваме за смъртта на Финли Тарлинг по време на Обиколката на Португалия. Фин беше много обичан член на нашия отбор, но преди всичко беше син, брат и приятел на толкова много хора. Той ще ни липсва ужасно“, написаха от NSN Development Team.

Тарлинг се състезаваше както на шосе, така и на писта, като вече беше представял Великобритания на международната сцена. Той беше смятан за един от перспективните млади британски колоездачи.

Организаторите на Обиколката на Португалия и Португалската федерация по колоездене също изразиха своите съболезнования към родителите му Майкъл и Доун, брат му Джош, неговите съотборници и всички негови близки.

След трагичния инцидент състезанието беше неутрализирано, а планираната церемония по награждаването след етапа беше отменена в знак на почит и траур към 19-годишния британец.

#Обиколка на Португалия #Финли Тарлин

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