Трагедия в колоезденето: 19-годишният Финли Тарлинг загина по време на Обиколката на Португалия

Британският талант претърпя тежък инцидент в осмия етап на надпреварата, организаторите не проведоха церемонията по награждаването
Британският колоездач Финли Тарлинг загина на едва 19-годишна възраст след тежък инцидент по време на осмия етап от Обиколката на Португалия.
Уелсецът, който е по-малкият брат на състезателя на Неткъмпани Инеос Джош Тарлинг, участваше в надпреварата с екипа на NSN Development Team. Инцидентът е станал по време на 166,8-километровия етап от Мелгасо до Фафе.
От отбора потвърдиха трагичната новина и изразиха съболезнования към семейството и близките на младия състезател.
We are heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling at the Volta a Portugal today.— NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 14, 2026
Fin was a much loved member of our team but most importantly, he was a son, a brother, and a friend to so many. He will be deeply missed.
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"С разбити сърца съобщаваме за смъртта на Финли Тарлинг по време на Обиколката на Португалия. Фин беше много обичан член на нашия отбор, но преди всичко беше син, брат и приятел на толкова много хора. Той ще ни липсва ужасно“, написаха от NSN Development Team.
Тарлинг се състезаваше както на шосе, така и на писта, като вече беше представял Великобритания на международната сцена. Той беше смятан за един от перспективните млади британски колоездачи.
Организаторите на Обиколката на Португалия и Португалската федерация по колоездене също изразиха своите съболезнования към родителите му Майкъл и Доун, брат му Джош, неговите съотборници и всички негови близки.
След трагичния инцидент състезанието беше неутрализирано, а планираната церемония по награждаването след етапа беше отменена в знак на почит и траур към 19-годишния британец.