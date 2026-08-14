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Габриела Петрова: Надявам се това да е началото на по-успешни години на нашия спорт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Борил Гочев
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Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
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Лекоатлетката коментира представянето си на европейското първенство и успехите на България в спорта

Габриела Петрова: Надявам се това да е началото на по-успешни години на нашия спорт
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Лекоатлетката Габриела Петрова поздрави Божидар Саръбоюков, Александра Начева и Виктория Ангелова, които постигнаха забележителни резултати за българската лека атлетика.

Българската националка завърши 12-а в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

"Вече съм една идея по-спокойна, след като се прибрах вкъщи, иначе емоциите още не са се уталожили. Тепърва започва равносметката на състезанието - къде сгреших и какво се случи. Искам да поздравя Алекс и Божидар, които направиха страхотни неща. Цялата лекоатлетическа общност има много поводи за гордост този сезон. Поздравявам Вики също. Надявам се това да е началото на по-успешни години на нашия спорт", сподели тя, след като се завърна в България, в интервю за БНТ.

Според нея единственият виновник за резултата й е самата тя.

"Опитвам се да намеря позитив след състезанието. Ако искаш да вървиш напред, не може да се фокусираш само върху негативните неща. Видях си грешките, които са изцяло мои. Бях подготвена, но аз съм тази, която не успя да направи нещата", допълни Петрова.

Петрова разкри, че продължава да изпитва мотивация и любов към спорта, както в началото на кариерата й.

"Огромната ми любов към спорта и към скока продължава да ми дава мотивация. Минаха много години и всяка сутрин желанието ми да отида в залата е едно и също. Всяка година си поставям цел и се наслаждавам на всяка тренировка. Страшно много обичам да скачам", добави състезателката в тройния скок.

Петрова отличи успехите на Божидар Саръбоюков, Александра Начева и Виктория Ангелова.

"Това са поводи за радост и гордост. Това са много перспективни състезатели, които са в началото на своите кариери. Пожелавам им да са здрави. Ще ни радват още много години. Търсехме конкуренцията с години. Колкото повече вътрешна конкуренция, толкова повече високи резултати ще се наблюдават", завърши скачачката.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Габриела Петрова

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