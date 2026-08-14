Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство

Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени по време на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка завърши с време 25.40 секунди в сериите на дисциплината и подобри собственото върхово постижение от 25.53 секунди, което постави преди осем години в Буенос Айрес.

Постижението отреди 27-о място на Петкова в сериите и не бе достатъчно за влизане в полуфиналите.

Най-бърза в пресявките бе нидерландката Милу ван Вайк с 24.13 секунди.

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