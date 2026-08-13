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Ясни са четвъртфиналите на Евро 2026 по водна топка във Варна

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Унгария, Хърватия, Германия и Черна гора допълниха Топ 8, а България ще завърши участието си с двубой срещу Румъния за 13-ото място

българия победи чехия запази мястото елитната група европейското първенство водна топка мъже
Снимка: БТА
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Станаха ясни всички четвъртфинални двойки на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години в група Елит, което се провежда във Варна. След плейофните срещи към Италия, Гърция, Испания и Сърбия се присъединиха Унгария, Хърватия, Германия и Черна гора.

Унгария не остави особени шансове на Турция и постигна категоричен успех с 21:10. Победителите изградиха сериозен аванс още през първото полувреме и спокойно доведоха срещата до успешен край. Така унгарците си осигуриха четвъртфинал срещу Испания, който ще започне в 16:15 часа в петък.

Убедително към следващата фаза продължи и Хърватия. Хърватите разгромиха Франция с 21:8, след като контролираха двубоя от самото начало. На четвъртфиналите ги очаква балкански сблъсък със Сърбия от 18:00 часа.

Най-драматичният от плейофите беше между Германия и Нидерландия. Германците стигнаха до минимален успех с 16:15 и си осигуриха място сред най-добрите осем. Следващото им препятствие ще бъде Италия, като срещата е насрочена за 19:45 часа.

Черна гора оформи четвъртфиналната осмица след победа със 17:15 над Малта. Черногорците трябваше да наваксват изоставане след третата част, но със силни заключителни минути обърнаха развоя на срещата. В спор за място на полуфиналите те ще се изправят срещу Гърция от 21:15 часа.

Програмата в петък започва още в 9:00 часа със срещата между Словения и Чехия за 15-ото място. Двата отбора вече загубиха местата си в елитната група на европейското първенство.

България ще изиграе последния си двубой на шампионата от 10:45 часа. Националите се изправят срещу Румъния в директен спор за 13-ата позиция. Можете да го проследите на живо в сайта ни bntnews.bg/sport.

Българският състав вече изпълни една от важните си задачи на турнира, след като с победата над Чехия успя да гарантира оставането си в група Елит и за следващото издание на европейското първенство при мъжете до 20 години.

Четвъртфиналната програма предлага четири любопитни сблъсъка – Испания срещу Унгария, Сърбия срещу Хърватия, Италия срещу Германия и Гърция срещу Черна гора, които ще определят полуфиналистите на шампионата във Варна.

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