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Сара Къртис пренаписа световния рекорд за втори път в рамките на 24 часа

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Спорт
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Италианката триумфира с европейската титла на 50 метра гръб в Париж с феноменалните 26.56 секунди

Сара Къртис пренаписа световния рекорд за втори път в рамките на 24 часа
Снимка: AP Photo
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Италианката Сара Къртис продължи впечатляващото си представяне на eвропейското първенство по плуване в Париж, като за втори път в рамките на два дни подобри световния рекорд на 50 метра гръб при жените.

Къртис спечели европейската титла с време от 26.56 секунди, сваляйки още седем стотни от собственото си върхово постижение. Само ден по-рано италианката беше спряла хронометрите на 26.63 секунди в полуфиналите, с което за първи път подобри световния рекорд.

Във финала Къртис отново демонстрира превъзходството си и не остави шансове на конкурентките. Сребърното отличие остана за представителката на домакините Мори-Амбре Молу, която завърши за 27.06 секунди – половин секунда след новата световна рекордьорка.

Бронзовия медал заслужи британката Лорън Кокс с резултат от 27.15 секунди.

Силните резултати продължиха и в останалите финали от програмата в Париж. На 200 метра свободен стил при жените европейската титла спечели Барбора Сееманова. Чехкинята финишира за 1:54.38 минути и изпревари Марит Стеенберген от Нидерландия, която остана втора с 1:54.65. Британката Фрея Констанс Колбърт допълни подиума с 1:55.81.

При мъжете Филип Новацки от Великобритания стана европейски шампион на 200 метра бруст. Британецът спечели изключително оспорвания финал с 2:07.70 минути, само осем стотни пред Каспар Корбо от Нидерландия – 2:07.78. Бронзът отиде при австриеца Лука Младенович с 2:08.91.

Драматична беше и битката в щафетата на 4 по 100 метра свободен стил при мъжете. Унгария грабна златните медали с 3:10.03 минути, изпреварвайки Русия само с девет стотни. Руският квартет завърши за 3:10.12, а Хърватия спечели бронза с 3:11.08.

Големият акцент на вечерта обаче остана Сара Къртис, която в рамките на две поредни състезателни вечери два пъти пренаписа световния рекорд на 50 метра гръб и увенча впечатляващата си серия с европейската титла.

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Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!
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#Сара Къртис #европейско първенство по плуване Париж 2026

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