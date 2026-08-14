Френският олимпийски шампион в плуването Флоран Манаду прекрати кариерата си

Френският плувец Флоран Манаду, който е олимпийски шампион на 50 метра свободен стил на Игрите през 2012 година, обяви сбогуването си със спорта по време на европейското първенство по плуване в Париж.

"Две години по-късно обявявам края", каза 35-годишният французин пред френска телевизия в четвъртък, като се позова на факта, че не се е състезавал от Олимпийските игри в Париж през 2024, където спечели бронзов медал.

Манаду, който е един от големите плувци на Франция, е спечелил шест олимпийски медала. Освен златния през 2012, той печели още три сребърни и два бронзови на четири участия.

Флоран е по-малкият брат на Лор Манаду, която е олимпийска шампионка от 2004, както о многократна световна шампионка.



