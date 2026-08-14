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Съмър Макинтош спечели на 400 метра съчетано плуване на състезанието "Пан Пасифик"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Трикратната олимпийска шампионка постави рекорд за турнира от 4:28.01 минути

Съмър Макинтош спечели на 400 метра съчетано плуване на състезанието "Пан Пасифик"
Снимка: БТА
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Канадката Съмър Макинтош спечели дисциплината 400 метра съчетано плуване на шампионата по плуване "Пан Пасифик" в Ървайн, Калифорния, поставяйки рекорд за турнира от 4:28.01 минути, с което превъзмогна разочароващото начало на участието си ден по-рано.

Трикратната олимпийска шампионка, която изненадващо завърши втора във финала на 200 метра свободен стил ден по-рано, оглави подиума пред австралийката Джена Форестър (4:31.50 минути) и аржентинката Агостина Хайн (4:32.54 минути).

Победното време на Макинтош беше с близо четири секунди по-бързо от предишния рекорд на шампионата в Ървайн, поставен от американката Елизабет Байзъл през 2014 година.

"Тази вечер наистина исках да атакувам за победата след вчера. Просто трябва да забравиш за разочарованието и да се фокусираш върху следващия ден", каза австралийката след триумфа, цитирана от агенция Ройтерс.

Съмър Макинтош, която постави световен рекорд от 4:23.65 минути през юни миналата година, натрупа недостижима преднина преди последните дължини, докато Форестър удържа аванса си пред останалите състезателки, за да се поздрави със среброто.

Следващото участие на Макинтош ще бъде на 400 метра свободен стил в петък, а в събота ѝ предстои 200 метра съчетано.

#Съмър Макинтош

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