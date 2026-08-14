Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава

ЦСКА не показа най-убедителната си игра, но важното е, че продължава напред. Това мнение изрази пред журналисти баскетболистът на Олимпиакос Александър Везенков, който бе сред зрителите на двубоя с Макаби Тел Авив (1:3) от третия квалификационен кръг в Лига Европа.

"Най-важното е, че се ЦСКА се класира. Макаби е много добър отбор, отбор с традиции. В средата на август най-важното е, че се класираш напред и ще има мачове в София до края на годината поне. Като играч е много по-лесно да участваш в такъв мач. Като фен на трибуните времето просто не минава", заяви двукратният носител на приза за "Най-полезен играч" в Евролигата.

"ЦСКА бе неубедителен днес, но важното е, че отборът продължава. Тук на Балканите обичаме да критикуваме", каза още Везенков.

Той изрази съжаление, че заради ангажиментите си няма да може да присъства да следващия мач на ЦСКА в Европа, който е като гост на гръцкия ОФИ Крит. Баскетболистът обаче обеща да направи всичко възможно, за да присъства на откриването на обновения стадион "Българска армия".

"Ако нямаме мач, ще дойда на откриването на стадион "Българска армия". От малък съм фен на ЦСКА. Говорихме си преди мача с Христо Стоичков. Той е легенда. Обичта към него от феновете е нещо, което няма нужда да се коментира", добави баскетболистът.

Той коментира и ситуацията с националния отбор на България, който днес започна подготовка за европейската квалификация срещу Румъния.

"Предстоят ми функционални изследвания в Гърция с Олимпиакос и след тях ще се присъединя към тренировките на националния отбор. Коди Милър-Макинтайър има леки проблеми от края на сезон и трябва да се възстанови. Но Умоджа Гибсън е много добър играч и мисля, че ще успее да го замести напълно в националния отбор. Коди трябва да е готов, защото ще ни бъде нужен в Олимпиакос този сезон", завърши Везенков.

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