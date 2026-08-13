Христо Янев: За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием

Треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира продължаването на отбора към плейофите на Лига Европа след загубата с 1:3 от Макаби. Преди седмица „червените“ се наложиха с 3:0 и заслужиха мястото си напред в турнира.

"Ако преди началото на тези мачове някой си мислеше, че с лекота ще отстраниме Карабах или Макаби, значи не гледаме реално на нещата. Това са много силни отбори с много опит в Европа и го видяхме в мачовете, които изиграхме тук", каза Янев.

„Положителни емоции. За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием. Спомням си къде бяхме преди година и виждам къде ще сме така. Поздравявам клуба, поздравявам отбора и всички тези, които вярваха в нас. Поздравявам и собственика на клуба. Имахме за цел ЦСКА да играе в Европа, колкото и невероятно да звучи това. Продължихме напред. Там изиграхме много силен мач, а тук Макаби ни надигра в някои аспекти. Това е мач, в който всички ние можем да трупаме опит и да видим къде можем да се поправим. Искам да поздравя всички хора, които обичат ЦСКА. Всички ние се трудихме много, за да стигнем тук“, коментира Христо Янев.

„Знаехме, че Сенси е силен футболисти и се борихме много, за да бъде при нас. Усилията на всички направиха така да имаме този силен отбор. Досега не съм имал възможност да гледам ОФИ Крит. Цялата ни енергия беше насочена в това да отстраним Макаби. Видя се днес на терена, че техният опит е по-голям от нашия и има какво да учим. Искам да се порадваме на това, което направихме. След това ще подредим плана си към това какво предстои. Правим всичко възможно да подобряваме качеството на отбора и да бъдем по-силни“, завърши наставникът.

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