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Христо Янев определи групата за реванша срещу Макаби

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Спорт
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Мачът стартира в 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

христо янев залитаме превъзнасяме
Снимка: startphoto.bg
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Щабът на ЦСКА определи групата за реванша срещу Макаби (Тел Авив) от 3-ия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Мачът стартира в 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

В първата среща преди седмица ЦСКА спечели с 3:0.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Димитър Николов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Васил Каймаканов, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Христо Янев

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