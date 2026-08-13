БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

ЦСКА е на крачка от плейофите на Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Лига Европа
Запази

"Червените" записаха убедителна победа с 3:0 в първата среща на 6 август в Батуми. Мачът на ст. "Васил Левски" е днес от 21:00 часа.

Макаби Тел Авив – ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ЦСКА приема Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като „армейците“ си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3:0 в първата среща на 6 август в Батуми. Мачът на ст. "Васил Левски" е от 21:00 часа.

Това е едва вторият официален мач между двата тима. В първия двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега „червените“ имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика.

"Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим. Макаби е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач“, предупреди Янев на пресконференцията преди срещата.

Наставникът подчерта, че резултатът от Батуми не бива да променя подхода на футболистите му. Според него ЦСКА трябва да повтори силните елементи от първия двубой и едновременно с това да изчисти допуснатите слабости.

"Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре, и да коригираме слабостите. Искаме да продължим напред – нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем“, заяви треньорът.

Формата на ЦСКА допълнително засилва ролята на българския тим като фаворит. „Армейците“ нямат загуба в последните си 10 мача, в които записаха седем победи и три равенства. В този период ЦСКА е отбелязал 16 гола, а в последните си две срещи реализира шест – по три срещу Макаби и Септември София.

На собствен терен „червените“ също се представят убедително. В последните си пет домакинства те имат четири победи и едно равенство.

Макаби Тел Авив влиза в реванша с по-непостоянни резултати – пет победи, едно равенство и четири загуби в последните 10 срещи. В същото време израелският тим демонстрира, че притежава сериозен потенциал в атака. Преди поражението от ЦСКА Макаби записа убедителни победи с 5:0 срещу Шериф Тираспол и 3:1 срещу Апоел Беер Шева.

Статистиката преди реванша също е в полза на домакините. ЦСКА е в серия от три поредни победи, като в две от тях не допусна гол. Макаби пък спечели три от последните си четири срещи, като единственото поражение в този период е именно от „армейците“.

Израелският тим няма какво да губи в реванша и ще бъде принуден да търси голове още от първите минути. За да запази надеждите си за обрат, Макаби трябва да заличи пасива от три попадения.

Това може да превърне двубоя в по-отворен сблъсък. Гостите вече показаха офанзивните си възможности в квалификациите, но ЦСКА се намира в отлична форма и разполага с комфортна преднина.

При тази ситуация очакванията са за динамичен мач с възможности пред двете врати и добър шанс да бъдат отбелязани голове и от двата отбора.

Вижте повече в прякото включване на Росен Станчев!

Свързани статии:

Стефано Сенси: Най-важното е колко е силно желанието да продължим напред
Стефано Сенси: Най-важното е колко е силно желанието да продължим напред
Италианецът отчете нарасналата увереност в ЦСКА след успеха с 3:0...
Чете се за: 03:17 мин.
Христо Янев: Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим
Христо Янев: Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим
Наставникът на ЦСКА призова за пълна концентрация въпреки аванса от...
Чете се за: 02:35 мин.
#ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Футбол

Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Христо Стоичков: Двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена Христо Стоичков: Двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена
Чете се за: 03:52 мин.
Христо Янев: За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием Христо Янев: За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием
Чете се за: 02:27 мин.
Отложиха мача между Славия и Левски Отложиха мача между Славия и Левски
Чете се за: 01:12 мин.
Христо Янев: Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим Христо Янев: Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим
Чете се за: 02:35 мин.
Божидар Саръбоюков: Мечтая да направя голям скок на голямо състезание Божидар Саръбоюков: Мечтая да направя голям скок на голямо състезание
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ