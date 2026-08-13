ЦСКА е на крачка от плейофите на Лига Европа

ЦСКА приема Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като „армейците“ си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3:0 в първата среща на 6 август в Батуми. Мачът на ст. "Васил Левски" е от 21:00 часа.

Това е едва вторият официален мач между двата тима. В първия двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега „червените“ имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика.

"Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим. Макаби е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач“, предупреди Янев на пресконференцията преди срещата.

Наставникът подчерта, че резултатът от Батуми не бива да променя подхода на футболистите му. Според него ЦСКА трябва да повтори силните елементи от първия двубой и едновременно с това да изчисти допуснатите слабости.

"Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре, и да коригираме слабостите. Искаме да продължим напред – нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем“, заяви треньорът.

Формата на ЦСКА допълнително засилва ролята на българския тим като фаворит. „Армейците“ нямат загуба в последните си 10 мача, в които записаха седем победи и три равенства. В този период ЦСКА е отбелязал 16 гола, а в последните си две срещи реализира шест – по три срещу Макаби и Септември София.

На собствен терен „червените“ също се представят убедително. В последните си пет домакинства те имат четири победи и едно равенство.

Макаби Тел Авив влиза в реванша с по-непостоянни резултати – пет победи, едно равенство и четири загуби в последните 10 срещи. В същото време израелският тим демонстрира, че притежава сериозен потенциал в атака. Преди поражението от ЦСКА Макаби записа убедителни победи с 5:0 срещу Шериф Тираспол и 3:1 срещу Апоел Беер Шева.

Статистиката преди реванша също е в полза на домакините. ЦСКА е в серия от три поредни победи, като в две от тях не допусна гол. Макаби пък спечели три от последните си четири срещи, като единственото поражение в този период е именно от „армейците“.

Израелският тим няма какво да губи в реванша и ще бъде принуден да търси голове още от първите минути. За да запази надеждите си за обрат, Макаби трябва да заличи пасива от три попадения.

Това може да превърне двубоя в по-отворен сблъсък. Гостите вече показаха офанзивните си възможности в квалификациите, но ЦСКА се намира в отлична форма и разполага с комфортна преднина.

При тази ситуация очакванията са за динамичен мач с възможности пред двете врати и добър шанс да бъдат отбелязани голове и от двата отбора.

Вижте повече в прякото включване на Росен Станчев!