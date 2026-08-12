Стефано Сенси: Най-важното е колко е силно желанието да продължим напред

Стефано Сенси демонстрира увереност преди реванша на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Опитният италиански халф подчерта, че "червените“ трябва да използват домакинското си предимство и да покажат още веднъж амбицията си да продължат напред в турнира.

ЦСКА влиза във втория двубой със сериозен аванс след категоричната победа с 3:0 в първата среща. Според Сенси този резултат е отражение на увереността, която постепенно се натрупва в състава.

"Със сигурност в момента отборът е по-уверен в себе си. Победата, която постигнахме срещу Макаби, е израз на тази увереност. Времето, работата и трудът са основно нещо във футбола. Най-важното е всички да имаме обща цел и по този начин да постигаме израстване“, заяви италианецът.

Сенси призна, че авансът от три попадения неизбежно влияе върху начина, по който футболистите гледат към реванша. Той обаче предупреди, че ЦСКА трябва да запази необходимата агресия и концентрация.

"Не мога да скрия, че този резултат ни кара да мислим нещо по-различно. Но най-важното е утре да покажем спортна злоба. Трябва да бъдем интелигентни, когато играем, особено когато топката е в нас“, добави халфът.

За Сенси решаващ фактор ще бъде желанието на ЦСКА да спечели и втората среща, а не просто да защитава натрупаната преднина.

"Най-важното в тези мачове е колко е силно желанието да продължим напред. Без съмнение любовта на феновете ме кара да изпитвам удоволствие. Аз видях ентусиазъм в публиката към целия отбор, а не само към мен“, коментира той.

Италианецът очаква подкрепата от трибуните отново да има сериозна роля и постави ясна цел пред отбора за поведението му на терена.

"Видяхме публиката, която ни подкрепяше по време на целия мач срещу Карабах. Това ще бъде важно и утре. Трябва да се държим така, че да сме господари на терена, защото играем у дома“, категоричен бе Сенси.

Бившият футболист на Интер подчерта и ролята на Христо Янев в подготовката за двубоя. Според него именно старши треньорът е човекът, който трябва да зададе посоката и стратегията за реванша.