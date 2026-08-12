Треньорът на Макаби: Задачата е трудна, но не е и абсолютно невъзможна

Наставникът на Макаби (Тел Авив) Кени Милър изрази увереност, че отборът му има шансове да навакса пасива от първия мач и да елиминира ЦСКА на реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа. „Червените“ спечелиха първата среща с 3:0 преди седмица. Реваншът е в четвъртък на Националния стадион „Васил Левски“.

„Осъзнаваме, че задачата е трудна, но не е и абсолютно невъзможна. Научихме много уроци от миналия мач. Имахме шансове за гол и в първия мач, надявам се да имаме и във втория и да ги оползотворяваме. Всеки вкаран гол дава увереност на играчите. Ще излезем утре със стремеж да вкараме и да победим. В предишния кръг вкарахме пет гола като гост срещу Шериф. Може да има някои промени в тактическата схема. Вярвам, че в утрешния мач ще покажем, че сме си свършили работата в подготовката. И Ревиво и Фархи пътуваха с нас и са на разположение да играят утре вечер“, коментира Кени Милър на пресконференцията преди мача.