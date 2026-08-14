Стефано Сенси: Приоритетът сега е да се преборим за участие в Лига Европа

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси не скри удовлетворението си от класирането на „червените“ за плейофния кръг на Лига Европа. Италианецът отбеляза единственото попадение за своя тим при загубата с 1:3 от Макаби Тел Авив в реванша, но авансът от 3:0 след първата среща се оказа достатъчен за продължаването напред.

Сенси призна, че в ЦСКА са били подготвени за съвсем различно лице на израелския съперник. Макаби нямаше какво да губи след тежкото поражение в първия двубой и от самото начало потърси агресивна игра в опит да заличи пасива си.

"Знаехме, че реваншът ще бъде много труден. Те са много класен отбор с добри играчи. Ние изиграхме тези два мача много задружно и най-важното е, че сме в следващия кръг. Това класиране е заслужено“, заяви Сенси.

Според бившия футболист на Интер психологическият момент също е оказал влияние върху развитието на реванша. Макаби е играл освободено, докато „червените“ е трябвало да защитят солидния си аванс.

"Мисля, че това е психология. Те нямаше какво да губят и ние бяхме готови за тази тяхна игра. Знаехме, че ни чакат битки и дуели“, обясни италианският халф.

Сенси се превърна в един от главните герои за ЦСКА, след като успя да се разпише в труден момент за домакините. Радостта от попадението обаче беше кратка, тъй като Макаби бързо отговори с нов гол.

"Бях много щастлив за гола ми, но се радвах и за отбора, защото бяхме в трудна ситуация. Лошото беше, че ни вкараха нов гол веднага след това, но така е във футбола. Щастливи сме, че продължаваме напред“, добави Сенси.

Италианецът отново отдели специално внимание на привържениците на ЦСКА и атмосферата по трибуните. Той благодари на феновете за подкрепата и изрази надежда, че тя ще продължи и в решаващите мачове, които предстоят.

"В последното ми интервю казах, че феновете са страхотни. Така беше и днес. Можем да им благодарим за атмосферата и им пожелавам да продължават да бъдат заедно с нас“, каза полузащитникът.

След отстраняването на Макаби амбицията пред ЦСКА вече е ясна – място в основната фаза на Лига Европа.