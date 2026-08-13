Емоционална среща за Стефано Сенси преди битката с Макаби Тел Авив (ВИДЕО)

Стефано Сенси получи специална изненада в навечерието на реванша на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Плеймейкърът на "червените“ беше посетен на клубната база в Панчарево от своя първи футболен треньор Давиде Таки.

Таки пристигна специално от Италия заедно със семейството си, за да се срещне със Сенси и да му вдъхне допълнителна мотивация преди важния европейски двубой.

Именно Давиде Таки е човекът, който е бил до италианския халф по време на първите му стъпки във футбола в Урбания Калчо. Години по-късно двамата отново се срещнаха, този път на тренировъчната база на ЦСКА.

"Понякога, колкото и далеч да стигнеш, никога не забравяш откъде си тръгнал“, написаха от ЦСКА по повод емоционалната среща. "От Урбания до големия футбол. От първата тренировка до европейските стадиони. А зад всяка голяма футболна история стоят хора, които никога не забравяш“, допълниха "червените“.

Посещението идва непосредствено преди един от най-важните мачове за ЦСКА от началото на сезона. Тимът на Христо Янев приема Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като спечели първата среща с категоричното 3:0.

Сенси се превърна в една от ключовите фигури в състава на „червените“, а сега ще има и още един специален човек на своя страна преди европейската битка.