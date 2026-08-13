ЦСКА премина през ада, но оцеля

ЦСКА загуби с 1:3 от Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, но поражението се оказа достатъчно за израелския тим да продължи напред. Армейците запазиха аванса си от първия мач и с общ резултат 4:3 се класираха за плейофния кръг.

Там отборът на Христо Янев ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит. ЦСКА вече си гарантира и място в основната фаза на европейските клубни турнири, тъй като при отпадане от Лига Европа ще продължи в Лигата на конференциите. Така червените ще имат поне още осем мача в Европа, без да броим двата плейофни двубоя.

Реваншът на Националния стадион Васил Левски обаче далеч не се превърна в очаквания протоколен мач. ЦСКА трябваше да премине през сериозни изпитания, а голът на Стефано Сенси в 66-ата минута се оказа решаващ за крайния изход от сблъсъка.

Макаби можеше да поведе още в седмата минута, когато Жан-Филип Гбамен загуби топката в собственото си наказателно поле. Главният съдия Даниел Шлагер първоначално отсъди дузпа за нарушение на защитника, но след намесата на ВАР промени решението си и наказателният удар беше отменен.

Само четири минути по-късно ЦСКА отговори с опасен удар на Леандро Годой, който срещна външната страна на гредата.

Малко след това обаче гостите стигнаха до гол. В 12-ата минута центриране от десния фланг остави двама футболисти на Макаби сами срещу Фьодор Лапоухов и Дор Перец се възползва от ситуацията, за да открие резултата.

Попадението даде увереност на израелците, които поеха инициативата. ЦСКА се прибра дълбоко в собствената си половина и трудно успяваше да задържи топката, а атаките на Макаби следваха една след друга. До втори гол преди почивката обаче не се стигна. В самия край на първото полувреме Тайрийз Асанте стреля опасно след изпълнение на фаул, но топката премина на сантиметри от гредата.

Христо Янев направи промяна на почивката, като замени получилият жълт картон Бруно Жордао с Джеймс Ето'о. Смяната даде резултат и след подновяването на играта ЦСКА изглеждаше значително по-активен.

В 55-ата минута Леандро Годой пропусна отлична възможност да изравни. Нападателят се оказа на празна врата, но от почти нулев ъгъл не успя да насочи топката в очертанията.

Вместо ЦСКА да изравни, Макаби нанесе втори удар. В 61-вата минута ново центриране от фланга намери Естер Шоклер, който с глава преодоля Лапоухов за 0:2.

Отговорът на домакините беше бърз. Само пет минути по-късно грешка в отбраната на Макаби позволи на Ето'о да намери Стефано Сенси, а италианецът от около десет метра не остави шансове на Офек Малика за 1:2.

Радостта на ЦСКА обаче продължи само няколко минути. В 69-ата минута центриране на Елио Варела рикошира в Давид Пастор, след което топката подлъга Лапоухов и вратарят си отбеляза автогол за 1:3.

Малко след това Макаби пропусна да стигне и до четвърто попадение, след като негов футболист остана сам срещу Лапоухов, но не успя да го преодолее.

В заключителните минути гостите хвърлиха всичко в атака в опит да стигнат до гол, който да прати двубоя в продължения. ЦСКА обаче удържа натиска и запази минималното си предимство от първата среща.

Така червените продължават към плейофите на Лига Европа, където ги очаква ОФИ Крит.