Иран най-накрая може да си отдъхне

След месеци на неизвестност и съмнения дали изобщо Иран ще участва на световното първенство в Северна Америка, държавата от Близкия Изток сякаш най-накрая може да си отдъхне. В навечерието на първия сблъсък „Принцовете на Персия“ от Мондиала президентът на САЩ – Доналд Тръмп, обяви, че двете страни са постигнали мирно споразумение.

Вестите пристигнаха в иранския лагер, точно когато съставът на Амир Галеноей акостира на американска земя преди двубоя с Нова Зеландия. Макар че това са страхотни новини за цялата страна, политическата нестабилност от началото на годината остави траен белег в цялата квалификационна кампания на Иран.

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