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Начален удар - 15.06.2026 г.

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Гледайте сутрешното предаване на БНТ, посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 15062026
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В поредното издание на сутрешното предаване „Начален удар“ по БНТ гост на водещата Тереза Мутафчиева бе Борис Борисов – Бобсъна, който е създател на страницата „Фен Сектор“. Той бе на откриващия мач на Мондиал 2026 между Мексико и Южна Африка на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Той направи анализ на мачовете от четвъртия ден от световното първенство: Германия – Кюрасао, Нидерландия – Япония, Кот д‘Ивоар – Еквадор и Швеция – Тунис.

Гост в студиото бе и Александра Жекова. Най-добрата българска сноубордистка, която бе част от семейството на БНТ и водещ на едно от предаванията по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, говори за менталната настройка на играчите и отборите на Мондиала. Тя е психолог именно на националните отбори по футбол на България.

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#"Начален удар" #Мондиал 2026

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