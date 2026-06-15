Начален удар - 15.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване „Начален удар“ по БНТ гост на водещата Тереза Мутафчиева бе Борис Борисов – Бобсъна, който е създател на страницата „Фен Сектор“. Той бе на откриващия мач на Мондиал 2026 между Мексико и Южна Африка на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Той направи анализ на мачовете от четвъртия ден от световното първенство: Германия – Кюрасао, Нидерландия – Япония, Кот д‘Ивоар – Еквадор и Швеция – Тунис.

Гост в студиото бе и Александра Жекова. Най-добрата българска сноубордистка, която бе част от семейството на БНТ и водещ на едно от предаванията по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, говори за менталната настройка на играчите и отборите на Мондиала. Тя е психолог именно на националните отбори по футбол на България.