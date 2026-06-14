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Начален удар - 14.06.2026 г.

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Гледайте сутрешното предаване на БНТ посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 14062026
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В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гост на водещата Павела Апостолав - Сеганов бе спортният журналист Павел Колев - Пафи.

Те направиха анализ на срещите от третия ден на Мондиала: Бразилия - Мароко, Австралия - Турция, Хаити - Шотландия и Катар – Швейцария.

И още: Кои мачове предстоят в ефира на БНТ през следващото денонощие. Вижте пълната програма ТУК.

Вижте цялото предаване във видеото!

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#Мондиал 2026

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