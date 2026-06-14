Напрежение в невестинското село Лиляч заради частичните местни избори. Снощи, часове преди началото на изборния ден, служители на полицията са обискирали кварталния магазин в селото по сигнал за търговия на гласове. Доказателства обаче не са открити.

Недоволство в село Лиляч има и заради изборните списъци. Според тях, право на глас имат 98 души, но голяма част са непознати на местните жители. Още през януари проверка на Областната администрация в Кюстендил е установила 33-ма неправомерно включени в списъците.

От ЦИК настояха списъците да бъдат коригирани преди днешния ден, но от община Невестино отказаха с аргумента, че въпросните гласоподаватели отговарят на изискванията за 6-месечна уседналост и ще останат в списъците. Местните хора виждат в това опит за манипулиране на вота.