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Часове преди вота: Дописани избиратели в невестинското село Лиляч

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Напрежение преди частичните местни избори в невестинското село Лиляч. Местните жители твърдят, че в избирателните списъци продължават да фигурират хора без право на глас, което поставя под съмнение честността на вота.

До вота в Лиляч се стига след като досегашната кметица подава оставка по здравословни причини през декември. По списък, право на глас имат 98 души. Част от тях обаче, никой в селото не познава.

Весела Иванова: „Имена, които за първи път ги виждам, има македонски имена… И не знаем кои са“.

Иван Стоянов: „Идват хора, правят им адреси, адресни регистрации“.

Милена Асенова: „Тези хора просто не трябва да бъдат включени, не знам кой ги е включил“.

Проверка на Областната администрация в Кюстендил установява нарушение след подадени сигнали и жалби от жители на селото. Констатирани са 33 души, неправомерно включени в избирателните списъци. 5 месеца по-късно 20 от тях продължават да са там. Според местните това не е административен пропуск, а опит на манипулиране на изборите.

Любомир Димитров, общински съветник в общ. Невестино: “Те първо са изкарани, после са върнати част от тях, тези според мен, които са удобните. Които трябва да гласуват за определен кандидат”.

От Централна избирателна комисия излязоха с позиция, че списъкът трябва да бъде коригиран незабавно. От община Невестино обаче смятат, че въпросните 20 души имат необходимите 6 месеца уседналост.

Илияна Янчева, главен експерт ГРАО в община Невестино: „Списъците се отпечатват от Главна дирекция по постоянен адрес на лицата, които са в Лиляч… към 14 декември. Може те да са в чужбина, да си идват за празниците и пак да отиват в чужбина“.

И са категорични, че нарушение няма.

"БНТ: Това означава ли, че вие няма да промените избирателния списък?
Илияна Янчева, главен експерт ГРАО в община Невестино: Избирателният списък не може да се промени, защото той вече е отпечатан“.

На запитване на БНТ областният управител Атанас Гергинов обясни, че са изпълнили правомощията си и отговорността оттук нататък е на общинската администрация.

#невестинско село Лиляч #частични избори

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