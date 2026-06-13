Различно си приличаме: Започна "София Прайд"

В защита на права и ценности - в София се провеждат две шествия - на прайда и на семейството. ЛГБТИ общността събра поддръжници на човешките права и видимостта на различните, които шестваха в столицата за 18-и път и промениха движението в града. Организираният „Поход за семейството“ пък премина от храм „Света Неделя“ до „Александър Невски“ и наложи допълнителни мерки за сигурност.

"София Прайд" продължава и в момента. Тази година мотото е „Различно си приличаме“ и поставя акцент върху приемането, солидарността и правото на всеки човек да живее свободно и достойно. Събитието започна с концерт в Княжеската градина. След това участниците преминаха по централни улици при засилени мерки за сигурност.