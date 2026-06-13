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Различно си приличаме: Започна "София Прайд"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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различно приличаме започна софия прайд
Снимка: БТА
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В защита на права и ценности - в София се провеждат две шествия - на прайда и на семейството. ЛГБТИ общността събра поддръжници на човешките права и видимостта на различните, които шестваха в столицата за 18-и път и промениха движението в града. Организираният „Поход за семейството“ пък премина от храм „Света Неделя“ до „Александър Невски“ и наложи допълнителни мерки за сигурност.

"София Прайд" продължава и в момента. Тази година мотото е „Различно си приличаме“ и поставя акцент върху приемането, солидарността и правото на всеки човек да живее свободно и достойно. Събитието започна с концерт в Княжеската градина. След това участниците преминаха по централни улици при засилени мерки за сигурност.

Енигма: "Всички сме хора като всеки друг. Независимо от някакви малки разлики. Хората придават твърде много важност на това."

Малина: "Прайдът ни не иска да се изявява над традиционното семейство. Ние произлизаме от традиционното семейство. Така че едното може да съществува с другото.

Африка: "Хората, които са тук, на София Прайд, са хора, които подкрепят разбирателството — хора, които са щастливи и които са успели."

"Всички имаме равни права да обичаме когото искаме, без да бъдем съдени цял живот."

#ЛГБТИ общността #София прайд

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