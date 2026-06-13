БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за...
Чете се за: 02:25 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швейцарците решават на референдум дали населението да не надвишава 10 млн. души

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази
швейцарците решават референдум дали населението надвишава млн души
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Швейцарците са в очакване на важен референдум. Жителите на федералната република трябва да решат утре дали населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година. Някои вече нарекоха допитването „швейцарски Брекзит“.

В Швейцария живеят малко над 9 милиона души. Инициативата за ограничаването им до 10 милиона е на дяснопопулистката Швейцарска народна партия. Тя се възползва от безпокойство сред хората относно имиграцията, жилищното настаняване и обществените услуги. Откакто през 2002 г. движението на хора между Швейцария и ЕС стана свободно, населението на конфедерацията се увеличи с около 1,7 милиона души.

Иван Пахуд, съветник от „Швейцарска народна партия“, подкрепяща инициативата: „Няма да премахнем задръстванията за една нощ, но ще адаптираме пътната и железопътната инфраструктура и ще изградим жилища с по-спокойни темпове, не като при този масивен приток на хора.“

Противниците на инициативата смятат, че при евентуално „да“ на референдума Швейцария ще пострада икономически.

Делфин Клопфенщайн, съветник от "Зелената партия", отхвърляща инициативата: „Тази инициатива прави чужденци изкупителни жертви. Тя няма да реши въпроса за устойчивостта. Напротив, рискува да направи Швейцария по-бедна и фундаментално да подкопае важните споразумения, които имаме с Европейския съюз.“

Почти 30 процента от швейцарските жители са чужденци, основно от Европейския съюз, който е най-големият търговски партньор на Берн. Наблюдатели предупреждават, че при успех на референдума бизнесът ще създава работни места извън Швейцария.

Елоди, жителка на Женева: „Швейцарската икономика не може да оцелее без имиграция. Просто не сме достатъчно хора, за да я поддържаме работеща. И признавам, че бих искала да видя повече хора в Швейцария, защото когато се пенсионирам, ще ни трябват хора, които работят, за да плащат за пенсионната система.“

На инициативата се противопоставят правителството и парламентът, както и 52 процента от избирателите според последните проучвания.

#10 млн. души #населението #Швейцария #референдум

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
2
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
3
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста при победа над Аржентина
4
България може да се изкачи до осмото място в световната ранглиста...
Eurozone Country Objects to Design of Bulgarian €2 Coin Dedicated to the National Alphabet
5
Eurozone Country Objects to Design of Bulgarian €2 Coin...
Над 700 певци, танцьори и музиканти ще участват във фолклорния фестивал "Цветна плетеница" в Златоград
6
Над 700 певци, танцьори и музиканти ще участват във фолклорния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...

Още от: Европа

Дипломатически пробив за Украйна: Как приемат жителите на Киев началото на преговорите за членство в ЕС?
Дипломатически пробив за Украйна: Как приемат жителите на Киев началото на преговорите за членство в ЕС?
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
Чете се за: 00:42 мин.
Крал Чарлз Трети отличи актрисата Хелън Мирън за приноса ѝ към Великобритания Крал Чарлз Трети отличи актрисата Хелън Мирън за приноса ѝ към Великобритания
Чете се за: 03:10 мин.
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си пространство Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си пространство
Чете се за: 01:10 мин.
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за Украйна ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за Украйна
Чете се за: 02:35 мин.
Телата на трима алпинисти бяха открити под най-високия връх в италианските Алпи Телата на трима алпинисти бяха открити под най-високия връх в италианските Алпи
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е в критично състояние
Трима млади мъже загинаха при тежка катастрофа в Пловдивско, един е...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията 1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ