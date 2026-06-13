Швейцарците решават на референдум дали населението да не надвишава 10 млн. души

Швейцарците са в очакване на важен референдум. Жителите на федералната република трябва да решат утре дали населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година. Някои вече нарекоха допитването „швейцарски Брекзит“.

В Швейцария живеят малко над 9 милиона души. Инициативата за ограничаването им до 10 милиона е на дяснопопулистката Швейцарска народна партия. Тя се възползва от безпокойство сред хората относно имиграцията, жилищното настаняване и обществените услуги. Откакто през 2002 г. движението на хора между Швейцария и ЕС стана свободно, населението на конфедерацията се увеличи с около 1,7 милиона души.

Иван Пахуд, съветник от „Швейцарска народна партия“, подкрепяща инициативата: „Няма да премахнем задръстванията за една нощ, но ще адаптираме пътната и железопътната инфраструктура и ще изградим жилища с по-спокойни темпове, не като при този масивен приток на хора.“

Противниците на инициативата смятат, че при евентуално „да“ на референдума Швейцария ще пострада икономически.

Делфин Клопфенщайн, съветник от "Зелената партия", отхвърляща инициативата: „Тази инициатива прави чужденци изкупителни жертви. Тя няма да реши въпроса за устойчивостта. Напротив, рискува да направи Швейцария по-бедна и фундаментално да подкопае важните споразумения, които имаме с Европейския съюз.“

Почти 30 процента от швейцарските жители са чужденци, основно от Европейския съюз, който е най-големият търговски партньор на Берн. Наблюдатели предупреждават, че при успех на референдума бизнесът ще създава работни места извън Швейцария.

Елоди, жителка на Женева: „Швейцарската икономика не може да оцелее без имиграция. Просто не сме достатъчно хора, за да я поддържаме работеща. И признавам, че бих искала да видя повече хора в Швейцария, защото когато се пенсионирам, ще ни трябват хора, които работят, за да плащат за пенсионната система.“

На инициативата се противопоставят правителството и парламентът, както и 52 процента от избирателите според последните проучвания.