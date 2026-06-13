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Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч

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Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч
Снимка: МВР
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Масирана полицейска операция на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) в Ловешка област установи множество нарушения на пътя, съобщават от полицията. Десетки водачи бяха изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението.

В рамките на специализираната полицейска операция се включиха и необозначени полицейски автомобили.

Проверени са 288 моторни превозни средства и 409 души. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, девет неправилни изпреварвания, 16 технически неизправни превозни средства, четири нерегистрирани моторни превозни средства (МПС) и двама неправоспособни водачи.

Полицейските служители са установили и двама водачи с неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС. На четири превозни средства е забранено да продължат движението си. В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша. От ГДНП напомнят, че за непоставен обезопасителен колан се отнемат 10 контролни точки. Същият брой точки се отнемат и за неправилно изпреварване, а когато е създадена опасност за движението – 13 контролни точки.

#нарушения на пътя #ГДНП #нарушители на пътя #"Пътна полиция"

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