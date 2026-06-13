БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опит за рекорд за Гинес: Пилот ще се приземи и ще излети 1000 пъти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Опит за шести рекорд на Гинес ще се опита да направи пилотът Николай Калайджиев на летището в Горна Оряховица.

Целта са 1000 излитания и кацания с ултралек самолет. Обиколката започна в 5:30 часа тази сутрин и до момента военният пилот Николай Калайджиев е успял да изпълни малко над 420 обиколки. На всеки час той спира за почивка - време, в което си взема леден душ, тъй като температурата в кабината на самолета е над 38 градуса.

Освен, че опитът му за рекорд ще бъде наблюдаван от комисия от Гинес. Тук на място има представител на "Спейс Екс", което пък е една стъпка към голямата цел на Николай Калайджиев, а именно - Космоса.

Николай Калайджиев, летец: "Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания. Ние сме първите, които ще направим това нещо. За мен не е важен толкова световният рекорд, колкото посланието, а то е насочено към младите и подрастващите, за да ги вдъхновим. Да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, стига да го пожелаят."

Опитът за поставянето на световен рекорд на летището наблюдават стотици хора, а отвън ги посрещат щандове, които разказват за историята на българската авиация. Младото поколение има възможност да се запознае и с бъдещето на дрон-индустрията, както и на авиацията.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева

#летец #опит за рекорд #пилот #рекорд за Гинес #Горна Оряховица

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Лили Иванова обяви последното си национално турне
2
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
3
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
4
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
5
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
6
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...

Още от: Любопитно

Учени са притеснени от "странно студено петно" в Атлантическия океан
Учени са притеснени от "странно студено петно" в Атлантическия океан
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Чете се за: 02:55 мин.
Лили Иванова обяви последното си национално турне Лили Иванова обяви последното си национално турне
15725
Чете се за: 00:50 мин.
Любими герои от киното и игрите оживяват в Пясъчен град в Бургас Любими герои от киното и игрите оживяват в Пясъчен град в Бургас
Чете се за: 01:02 мин.
Пазарен дебют: „Спейс Екс“ излиза на Уолстрийт Пазарен дебют: „Спейс Екс“ излиза на Уолстрийт
Чете се за: 00:50 мин.
Обсерватория в Чили използва инфраструктура от филм за Джеймс Бонд Обсерватория в Чили използва инфраструктура от филм за Джеймс Бонд
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за България
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс край Варна са внесли петиция срещу събарянето
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението на пътя между Симитли и Разлог...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ