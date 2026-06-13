Опит за рекорд за Гинес: Пилот ще се приземи и ще излети 1000 пъти

Опит за шести рекорд на Гинес ще се опита да направи пилотът Николай Калайджиев на летището в Горна Оряховица.

Целта са 1000 излитания и кацания с ултралек самолет. Обиколката започна в 5:30 часа тази сутрин и до момента военният пилот Николай Калайджиев е успял да изпълни малко над 420 обиколки. На всеки час той спира за почивка - време, в което си взема леден душ, тъй като температурата в кабината на самолета е над 38 градуса.

Освен, че опитът му за рекорд ще бъде наблюдаван от комисия от Гинес. Тук на място има представител на "Спейс Екс", което пък е една стъпка към голямата цел на Николай Калайджиев, а именно - Космоса.

Николай Калайджиев, летец: "Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания. Ние сме първите, които ще направим това нещо. За мен не е важен толкова световният рекорд, колкото посланието, а то е насочено към младите и подрастващите, за да ги вдъхновим. Да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, стига да го пожелаят."

Опитът за поставянето на световен рекорд на летището наблюдават стотици хора, а отвън ги посрещат щандове, които разказват за историята на българската авиация. Младото поколение има възможност да се запознае и с бъдещето на дрон-индустрията, както и на авиацията.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева