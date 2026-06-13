БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за...
12:55, 13.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:25 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
12:10, 13.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
11:40, 13.06.2026
Чете се за: 00:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 13.06.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 13.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:24, 13.06.2026
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в...
12:09, 13.06.2026
Казусът "Баба Алино": Собственици на незаконния комплекс...
12:00, 13.06.2026
Гледайте финала при мъжете на Световната купа по модерен петобой в...
11:32, 13.06.2026
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър...
11:16, 13.06.2026
Грандиозно шоу на стадион "СоФай" вдъхнови САЩ за...
10:42, 13.06.2026
Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в...
10:30, 13.06.2026
Начален удар - 13.06.2026 г.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
3
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
4
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
5
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите...
6
Фейсбук се срина
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Начален удар - 13.06.2026 г.
Спортни новини 12.06.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.06.2026
Спортни новини 12.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.06.2026
Начален удар - 12.06.2026 г.
09:10, 12.06.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 10.06.2026 г., 20:20 ч.
20:20, 11.06.2026
Спортни новини 11.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 11.06.2026
Реклама
Водещи новини
Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция...
14:34, 13.06.2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
11:32, 13.06.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени
12:24, 13.06.2026
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори
14:24, 13.06.2026
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за...
13:43, 13.06.2026
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си...
14:07, 13.06.2026
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
08:11, 13.06.2026 (обновена)
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите...
12:04, 13.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ